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Türkiye’nin ilk dijital milli klavyesi: TAMBU

Kültürümüze özgü birçok ikonu kullananlar, ilk milli dijital klavye TAMBU’da buluşuyor.

22.11.2017 - 14:22
  1. Haberler
  2. Eğitim

Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU’da, kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF'ler, atasözlerine ve deyimlere hızlı erişim gibi öğeler yer alıyor.

Türkiye’nin ilk dijital milli klavyesi: TAMBU

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZE AİT SİMGELER

TAMBU’yla birlikte sevincimizi, kederimizi, öfkemizi, hissettiğimiz ya da özlemini çektiğimiz her duyguyu ve milli kültürümüze ait simgeleri kolayca ifade etmek mümkün hale geliyor.

Türkiye’nin ilk dijital milli klavyesi: TAMBU - VİDEO

Türkiye’nin ilk dijital milli klavyesi: TAMBU

İNTERNETTEN İNDİRİLİYOR

Mobil iletişimde kendini ifade etmenin yeni yolu TAMBU ücretsiz olarak internet mağazalarından indirilebiliyor ve bütün Android ve IOS işletim sistemli cihazlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

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