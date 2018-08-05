Türkiye'nin ilk hızlı şarj özellikli otobüsü Hacettepe'de

ASELSAN ile TEMSA tarafından geliştirilen ve 15 dakikada "hızlı şarj" olma özelliği ile Türkiye'de ilk olan elektrikli otobüs, yeni dönemde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ndeki öğrencilere hizmet verecek.

Üniversitenin tanıtım günleri kapsamında Beytepe Kampüsü'ne getirilen Türk mühendislerinin eseri elektrikli otobüs, öğrencilere tanıtıldı.

ELEKTRONİK AKSAMI YÜZDE 100 YERLİ

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çağlar Başlamışlı, topografik yapısının uygun olması nedeniyle üniversitenin Beytepe yerleşkesinin testler için pilot bölge seçildiğini söyledi.

Türk mühendislerin eseri olan elektrikli otobüsün özellikle elektronik kısmında yüzde 100 yerli ürünlerin kullanıldığını vurgulayan Başlamışlı, "12 metrelik bir otobüsten söz ediyoruz. Toplamda 87 kişiye kadar yolcu kapasitesi var ve normalde içten yanmalı olan motordan farklı olarak elektrikli motora sahip olma özelliğini taşıyor." dedi.

15 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Şehirlerin toplu ulaşımında elektrikli otobüslerin ön plana çıkmaya başladığına işaret eden Çağlar Başlamışlı, "Üretilen bu otobüsün bataryası daha küçük kapasiteli. Bir sefer yaptıktan sonra 15 dakikada çok hızlı şarj edilerek bir daha sefer yapıyor. ASELSAN'da bu hızlı şarj sistemini kendi üretmiştir." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER YERLİ OTOBÜSE İLGİLİ

Beytepe-Metro arasında ring seferleri yapacak araçla ilgili yetkililerden bilgi alan Hacettepe Üniversitesi öğrenciler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitenin otomotiv bölümünde yüksek lisans öğrencisi Günce Şahin, ring seferlere elektrikli bir otobüsün dahil edilmesinin ilgisini çektiğini söyledi.

Şahin, "Ben daha çok çevresel düşünüyorum. Çevre kirliliği açısından sıfır emisyon bir araç olması bence çok olumlu." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Murat Ongun Aksu ise "Farklı bir konsept olmasından dolayı çok ilgimizi çekti. Okula ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Şimdi ise bir otobüs daha eklenmiş oldu. Şu an öğrenciyiz ancak gelecekte bu otobüsü geliştirmek, üzerine çalışmak hedefimiz olacaktır." şeklinde konuştu.