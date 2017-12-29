Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, saat 17.00'de Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı.

51 BİN GROSTONLUK GEMİ

Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, saat 18.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik ekiplerinin boğaz geçişinde eşlik ettiği 229 metre uzunluğundaki gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol almaya başladı.

Çanakkale İskelesi ve kordon boyunda bulunan çok sayıda kişi, geminin geçişini ilgiyle izledi.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Çanakkale'den geçti VİDEO

HER YIL KARADENİZ VE AKDENİZ'DE SONDAJ YAPACAK

Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Deepsea Metro-2", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.