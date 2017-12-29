taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7919
EURO
4,5570
ALTIN
158,91
PETR
66,6800

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Çanakkale'den geçti

Norveç'ten yola çıkan ve İstanbul'a giden Türkiye'nin ilk sondaj gemisi "Deepsea Metro-2" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA | 29.12.2017 - 21:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Çanakkale'den geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, saat 17.00'de Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı.

51 BİN GROSTONLUK GEMİ

Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, saat 18.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik ekiplerinin boğaz geçişinde eşlik ettiği 229 metre uzunluğundaki gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol almaya başladı.

Çanakkale İskelesi ve kordon boyunda bulunan çok sayıda kişi, geminin geçişini ilgiyle izledi.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Çanakkale'den geçti VİDEO

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Çanakkale'den geçti

HER YIL KARADENİZ VE AKDENİZ'DE SONDAJ YAPACAK

Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Deepsea Metro-2", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Çanakkale'den geçti

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Çanakkale'den geçti

İlginizi Çekebilir
İstanbul’da trafiğinde yılbaşı yoğunluğu
3 günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla memleketlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle, trafik durma noktasına geldi.
Enis Berberoğlu’nu yeniden yargılayan hakimler değişti
CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun, yeniden yargılandığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesinin başkanı ve üye hakiminin görev yeri değişti.
Eşinden boşanan kadın mangal partisi verdi
Bursa’da 1.5 yıllık boşanma sürecinden sonra eşinden ayrılan kadın, aracını süsletip, yakınlarıyla mangal partisi yaptı.
Afgan kadın subaylara TSK'dan eğitim
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Antalya'da verilen 9 haftalık eğitim programını tamamlayan Afganistan Ulusal Ordusu'ndan 75 kadın subay, eğitim sertifikalarını aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

472
Apple müşterilerinden özür diledi

Apple müşterilerinden özür diledi

174
Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

23
Asgari ücret pazarlığı devam ediyor

Asgari ücret pazarlığı devam ediyor

425
Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

113
Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

106
Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM