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Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu 7/24 izleniyor

"Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu" olan Ümraniye-Çekmeköy hattının birinci etabı Üsküdar-Yamanevler Metrosu, Kumanda ve Kontrol Merkezi'nden 7 gün ve 24 saat takip ediliyor.

AA | 09.04.2018 - 15:28..
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Ümraniye-Çekmeköy hattının birinci etabı olan ve Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyonu bulunan sürücüsüz metroya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sürücüsü bulunmayan metro, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kumanda ve Kontrol Merkezi'nden kontrol ediliyor. Hattın kumanda ve kontrol merkezi görüntülendi.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu 7/24 izleniyor

"DEVAMLI KONTROL ALTINDA"

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı İşletme Şefi Ömer Taşkara, yaptığı açıklamada hattın yaklaşık 17,6 kilometreden oluştuğunu söyledi. Tamamı 16 istasyon olan metro hattının, ilk etapta 9 istasyon olan birinci fazının, yaklaşık 10,7 kilometrelik kısmının açıldığını aktaran Taşkara, "Şu ana kadar yaklaşık 6,5 milyon yolcuya hizmet verdik. Trenlerimiz sürücüsüz olarak hizmet veriyor. Kumanda ve Kontrol Merkezi'nden 7/24 izleniyor. Kumanda merkezinde görevli personelimiz var. Araç içerisini devamlı kumanda merkezinden kameralarla izliyoruz. Sistem, yolcularımız kapıya sıkıştığı anda yolcularımızın sıkışmasını engelliyor ve tekrar açılıyor. Kumanda merkezinde bu, arıza olarak karşımıza çıkıyor. Kumanda merkezi önündeki ekrandan bunu direkt görüyor. İlgili bölgeye bir personel yönlendiriyor. Personelin vereceği teyitle birlikte aracın hareketine izin veriyor. Yani yolcumuz kapıya sıkıştığı anda trenin kapıları kapanmadığı için tren çıkış yapmıyor." dedi.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu 7/24 izleniyor İZLE

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu 7/24 izleniyor

"ACİL DURUM EYLEM PLANIMIZ VAR"

Merkez kumanda biriminde 20 kişilik ekibin 7/24 aktif çalıştığını ifade eden Taşkara, "Acil durum eylem planlarımız var. Her acil durumun kendine ait senaryoları var. Acil durum meydana geldiği zaman ilk önce istasyonlarımızda yolcuyu bilgilendirme amaçlı acil durum anonsları devreye giriyor. Acil durum anonsları devreye girdikten sonra acil durum senaryoları devreye giriyor. Acil durumlarda tüm yürüyen merdivenleri yukarı yönlü çalıştırarak, yolcuları direkt istasyon çıkışına yönlendirerek, hızlı bir şekilde yolcuyu istasyondan tahliye etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu 7/24 izleniyor

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