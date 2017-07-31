Türkiye'nin 'rüzgar'ı büyümeye devam ediyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin (TÜREB) ocak-haziran dönemi için açıkladığı "Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) kurulu güç bakımından yüzde 75'i Ege ve Marmara bölgelerinde yer aldı. Mevcut inşa halindeki projelerin yüzde 28'i ise İç Anadolu bölgesinde bulunuyor. Türkiye'de yılın ilk yarısında il bazında rüzgarda kurulu kapasite sıralaması da değişti.

BALIKESİR İLK SIRADA

Geçen yıl ocak-haziran döneminde il bazında rüzgar kapasitesi bakımından 970 megavatla Balıkesir ilk sırada yer alırken, bu yılın aynı döneminde bin 333 megavatla İzmir birinci oldu. İzmir'i, bin 69 megavatla Balıkesir ve 650 megavatla Manisa izledi. Böylece yılın ilk altı ayında 377 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla rüzgarda kurulu güç 6 bin 438 megavata ulaştı.

440 BİN HANENİN ELEKRTİĞİ SAĞLANDI

Öte yandan, yılın ilk yarısında 440 bin hanenin elektriği rüzgar enerjisinden karşılandı. Bu dönemde, rüzgardan üretilen elektrik ile 398 milyon dolarlık enerji ithalatının önüne geçildi. Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü 2016'da bin 387 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla toplamda 6 bin 106 megavata ulaşmıştı.