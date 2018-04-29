taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

Türkiye’nin son 30 yılı: Tanklar Kabe’ye Dayanmadan

Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, Türkiye’nin bugününü, geçmişini ve geleceğine dair araştırma ve düşüncelerini Tanklar Kabe’ye Dayanmadan adlı kitabında paylaştı.

Özel Haber | 29.04.2018 - 13:56..
  1. Haberler
  2. Kitap

tanklar kabeye dayanmadan

Bu kitaptaki her şey ülkemiz için, insanlık için, kardeşlik için, dünya barışı için yazıldı. 30 yıllık bu araştırma,  işte bu güzel olgular üzerine… Öğrenecek çok şey olduğunu düşünen Karagül, bu topraklarda yaşayan her bir insanın iyi niyeti ve sessiz çığlıkları arasında kalan ince çizgide yazdı kitabını.

Hem bilgiler ışığında bir çağrı oluşturan, hem de geleceğe yönelik ufuk açan bir yol haritası sunan kitabı büyük bir umutla yazdığını ifade eden Karagül, bunun bir karamsarlık kitabı olmadığını, bütün yaşadıklarımızı ortaya koyup neler yapabileceğimizi düşünmenin kitabı olduğunu söylüyor.

Türkiye’nin son 30 yılı: Tanklar Kabe’ye Dayanmadan

(İbrahim  Karagül)

TANKLAR KABE’YE DAYANMADAN

Kitap ilk bölümünde bir hafıza tazeleme ile başlıyor. Bu kitapta son 30 yılın Türkiye araştırmasına dayanan, yenidünya düzeni ve 11 Eylül 2001’den sonra terörle küresel savaş etkileri altında coğrafyamıza yönelik işgal dalgasının haritasını bulacaksınız.

Belki ilk defa göreceğiniz, çok fazla konuşulmamış bilgiler barındıran kitap, birçoğunuzun “Hiç de düşündüğüm gibi değilmiş” diyeceği bilgiler ve bakış açıları barındırıyor. Böylece perde arkasında kalmış karanlık tarafları göreceksiniz.

İkinci bölümde ise bugüne değiniyor Karagül; Suriye Savaşı, Irak’ta olanlar, Suudi Arabistan, İran, yani coğrafyamızda olanlar… Sivil bir dil, yerli bir bakış açısı oluşturmaya çalışarak, bu coğrafyada yaşayan, farklı dilden, dinden kim varsa herkesi ilgilendiren konulardan bahsediyor.

“Tanklar Kabe’ye Dayanmadan” adındaki tanklar, İran’a aittir ve bu ihtimali destekleyen sebepleri ve sonuçları da sunuyor Karagül. Müslüman bir ülkeye ait tankların, yine Müslümanların kalbine dayanmasının ne kadar mümkün olabileceğini gösteriyor.

Bu kitabı belki de en çok yeni bir bakış açısı geliştirmek için okumalı…

Türkiye’nin son 30 yılı: Tanklar Kabe’ye Dayanmadan

Tanklar Kabe'ye Dayanmadan

İbrahim Karagül

Ketebe Yay.

S.: 168

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Günün kitabı: Asi Ruhlar
Tüm kitaplarında kutsal kitaplar tadında bir dil kullanan Halil Cibran, “Asi Ruhlar”da daha keskin bir dille felsefesini aktarıyor.
Seyahatseverlere özel 10 kitap önerisi
Hem gezmeyi hem de okumayı çok sevenlerdenseniz, bu derlememiz tam size göre…
Saklı kalanın çekiciliği: Siz Rahat Yaşayasınız Diye
“Anayurt Oteli” ile efsaneleşen Yusuf Atılgan’ın bugüne kadar hiç yayınlanmamış metinleri bu kitapta toplandı.
Günün kitabı: Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Evlilik
Ağızlarından çıkan her sözcüğü sanat, edebiyat ve felsefeye bağlayabilen bir çiftten entelektüel evlilik, özgürlük ve ötesi...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

188
Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

112
Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

67
ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

31
Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

21
İrem Derici bekarlıktan şikayetçi

İrem Derici bekarlıktan şikayetçi

35
Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM