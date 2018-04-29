Türkiye’nin son 30 yılı: Tanklar Kabe’ye Dayanmadan

Bu kitaptaki her şey ülkemiz için, insanlık için, kardeşlik için, dünya barışı için yazıldı. 30 yıllık bu araştırma, işte bu güzel olgular üzerine… Öğrenecek çok şey olduğunu düşünen Karagül, bu topraklarda yaşayan her bir insanın iyi niyeti ve sessiz çığlıkları arasında kalan ince çizgide yazdı kitabını.

Hem bilgiler ışığında bir çağrı oluşturan, hem de geleceğe yönelik ufuk açan bir yol haritası sunan kitabı büyük bir umutla yazdığını ifade eden Karagül, bunun bir karamsarlık kitabı olmadığını, bütün yaşadıklarımızı ortaya koyup neler yapabileceğimizi düşünmenin kitabı olduğunu söylüyor.

(İbrahim Karagül)

TANKLAR KABE’YE DAYANMADAN

Kitap ilk bölümünde bir hafıza tazeleme ile başlıyor. Bu kitapta son 30 yılın Türkiye araştırmasına dayanan, yenidünya düzeni ve 11 Eylül 2001’den sonra terörle küresel savaş etkileri altında coğrafyamıza yönelik işgal dalgasının haritasını bulacaksınız.

Belki ilk defa göreceğiniz, çok fazla konuşulmamış bilgiler barındıran kitap, birçoğunuzun “Hiç de düşündüğüm gibi değilmiş” diyeceği bilgiler ve bakış açıları barındırıyor. Böylece perde arkasında kalmış karanlık tarafları göreceksiniz.

İkinci bölümde ise bugüne değiniyor Karagül; Suriye Savaşı, Irak’ta olanlar, Suudi Arabistan, İran, yani coğrafyamızda olanlar… Sivil bir dil, yerli bir bakış açısı oluşturmaya çalışarak, bu coğrafyada yaşayan, farklı dilden, dinden kim varsa herkesi ilgilendiren konulardan bahsediyor.

“Tanklar Kabe’ye Dayanmadan” adındaki tanklar, İran’a aittir ve bu ihtimali destekleyen sebepleri ve sonuçları da sunuyor Karagül. Müslüman bir ülkeye ait tankların, yine Müslümanların kalbine dayanmasının ne kadar mümkün olabileceğini gösteriyor.

Bu kitabı belki de en çok yeni bir bakış açısı geliştirmek için okumalı…

Tanklar Kabe'ye Dayanmadan

İbrahim Karagül

Ketebe Yay.

S.: 168

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