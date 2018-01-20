Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Afrin operasyonu fiilen başlamıştır" demesinin ardından sınır hattından hareketli dakikalar yaşanıyor.

F-16'LAR HAVALANDI

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının ardından Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde savaş uçağı seslerinin duyulduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı ise Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden 8 F-16 uçağının tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket ettiğini ifade etti.

Türk uçaklarının sınır hattından geçişinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.

F-16'lar havadan ÖSO karadan Afrin'de VİDEO

ÖSO DA AFRİN'E GİRDİ

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir diğer haber ise Özgür Suriye Ordusu birliklerinin Afrin'e girdiği belirtildi.