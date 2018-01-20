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F-16'lar havadan ÖSO karadan Afrin'de

Türk F-16 uçakları Diyarbakır'dan teçhizatlı olarak havalanıp Suriye'ye geçerken, ÖSO ise Afrin'e girdi.

AA | 20.01.2018 - 16:57..
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F-16'lar havadan ÖSO karadan Afrin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Afrin operasyonu fiilen başlamıştır" demesinin ardından sınır hattından hareketli dakikalar yaşanıyor.

F-16'LAR HAVALANDI

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının ardından Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde savaş uçağı seslerinin duyulduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı ise Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden 8 F-16 uçağının tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket ettiğini ifade etti.

F-16'lar havadan ÖSO karadan Afrin'de

Türk uçaklarının sınır hattından geçişinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.

F-16'lar havadan ÖSO karadan Afrin'de VİDEO

ÖSO DA AFRİN'E GİRDİ

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir diğer haber ise Özgür Suriye Ordusu birliklerinin Afrin'e girdiği belirtildi.

F-16'lar havadan ÖSO karadan Afrin'de

F-16'lar havadan ÖSO karadan Afrin'de

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