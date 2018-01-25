Türkiye’nin unutulmuşlar adası: Mada

Macerayı ve keşfetmeyi sevenlerin ziyaret etmek isteyeceği, yanı başımızdaki unutulmuş cennet Mada Adası, Isparta’ya bağlı Beyşehir Gölü’nün 32 adasının en büyüğü. Mada Adası aynı zamanda Beyşehir Gölü’nün yerleşim olan tek adası ve adada sadece 36 hane yaşıyor.

TÜRKİYE’NİN GÖL İÇİNDEKİ ADADA YAŞAYAN TEK KÖYÜ

Mada Adası sakinleri, adada yaşamanın en büyük sorununu ulaşım olarak görüyor. Adanın içinde sağlık ocağı, bakkal, okul gibi önemli ihtiyaçların karşılanacağı yerlerin olmaması sebebiyle, ada halkı el yapımı polyester kayıklarla karşıya geçmek zorunda kalıyor.

Aileler yatılı okullarda okuyan çocuklarını görmek ve balıklarını pazarda satmak için yaz kış demeden karşı kıyıya geçmek zorunda. Bu durum da özellikle kış aylarında ada halkı üzerinde büyük bir korku oluşturmuş durumda.

TATİL İÇİN GELİP GERİ DÖNÜYORLAR

Macerayı ve doğa yaşamını seven tatilciler, adayı ziyaret etmeye sık sık geliyorlar. Adanın zorlu yaşam şartları sebebiyle birkaç gün kafa dinleyip, doğa gezisi yaptıktan sonra geri dönüyorlar.

KIŞ AYLARI EN BÜYÜK ÇİLELERİ

Burada yaşayan halkın en önemli geçim kaynağını balıkçılık oluşturuyor. Çoğunlukla levrek ve sazan avlayan ada halkı, balıklarını civardaki pazarlarda satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar.

Gölün ve mevsimin şartları elverişli olduğu sürece el yapımı polyester kayıklarla karşıya geçip ürünlerini satabiliyorlar.

Bu yüzden en büyük korkuları kış mevsimi. Çünkü kış aylarında gölün neredeyse tamamı buzla kaplanıyor.

TEK OKUL TEK ÖĞRETMEN

Adada sadece tek bir okul ve tek bir öğretmen var. Çocuklar beşinci sınıftan itibaren çevre ilçelerdeki yatılı okullarda okumak zorunda kalıyor. Bu nedenle 10 yaşından büyük çocuk görmenin neredeyse imkansız olduğu adada, gençlerin en büyük hedefi üniversiteyi kazanıp ada şartlarından uzaklaşmak. Kazanamayanlar da köye dönmek zorunda kalıyor.