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Türkiye'ye et ihracatı Sırbistan'daki Boşnaklardan

Türkiye'nin Sırbistan'dan yıllık 5 bin ton et alımı Sancak bölgesindeki helal standartlara göre kesim yapılan kesimhaneler için fırsat oldu.

18.10.2017 - 15:05
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Türkiye'ye et ihracatı Sırbistan'daki Boşnaklardan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a yaptığı ziyarette imzalanan revize edilmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nda yer alan Türkiye'ye yıllık 5 bin ton dana eti ihracatı, ülkede Boşnak nüfusun yoğun olarak bulunduğu Sancak bölgesindeki et üreticileri için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Türkiye'ye et ihracatı Sırbistan'daki Boşnaklardan

İHRAÇ PEŞTER YAYLASI'NDAN OLACAK

Sırbistan'dan Türkiye'ye ihraç edilecek etin yaklaşık yüzde 80'inin Sancak bölgesi, özellikle de Peşter Yaylası'ndan yapılması öngörülüyor. Bölgedeki dana eti üreticileri ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, Türkiye'ye et ihracatını büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Anlaşmanın detayları ile yakından ilgilenen üreticiler, hem kalitesi hem de helal standartlara sahip olması bakımından Türkiye'ye ihraç edilecek etin söz konusu bölgede üretilmesi gerektiğini belirtiyor.

Türkiye'ye et ihracatı Sırbistan'daki Boşnaklardan

500 TON SANCAK MANTISI İHRACATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancak'ı ziyaretinde kendisiyle görüşen 6 belediye başkanından biri olan Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, et ile aynı anlaşmada yer alan 500 ton Sancak mantısı ihracatının, Novi Pazar ve bölgenin Türkiye ile ticaret hacmini iyileştireceğini ifade etti.

Bisevac, "Et ihracatı, bölgedeki et üreticileri için büyük fırsat. Novi Pazar, Peşter ve genel olarak Sancak bölgesi hayvancılığın yaygın olduğu yerler. 5 bin tonluk bu kota sayesinde et üreticilerimizin üretimlerini önemli ölçüde artırma şansı bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye'ye et ihracatı Sırbistan'daki Boşnaklardan

“HELAL STANDARTLARA GÖRE KESİM YAPAN 4 BÜYÜK KESİMHANE VAR”

Sancak bölgesindeki Tarımın ve Köylerin Kalkınması Merkezi Müdürü Esad Hodzic de bölgedeki büyükbaş hayvanların yılın en az 180 günü yaylada olduğunu ifade ederek, Sancak bölgesinde helal standartlara göre kesim yapılan 4 büyük kesimhane bulunduğunu bildirdi.

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Türkiye'ye et ihracatı Sırbistan'daki Boşnaklardan

“BÖLGE İHRACAT İÇİN GEREKLİ ÖN KOŞULLARA SAHİP”

Hodzic, Sjenica, Tutin ve Novi Pazar'daki kesimhanelerin helal ve HACCP standartlarının yanı sıra ISO 22000 ihracat standartlarına da sahip bulunduğunu, bölgenin dana eti ihracatı için hem potansiyele hem de gerekli ön koşullara sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye gümrüksüz et ihracatının özellikle Sancak'taki üreticiler için cazip bir iş olduğunu ifade eden Hodzic, "Burada üreticiler için önemli bir ekonomik çıkar söz konusu. Şimdi en önemlisi, doğru zamanda bilgilendirilmemiz ve gelecek yıl Türkiye'ye ihraç edebilmek adına yeterince buzağı bırakmamız." dedi.

Türkiye'ye et ihracatı Sırbistan'daki Boşnaklardan

“VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTARIZ”

Bölgedeki et üreticilerinden Hamid Tutic, dana eti ihracatı için elindeki büyükbaşların sayısını artırabileceğini belirterek, "İki oğlum var. Onlarla birlikte bu işe girer, elimizden geleni de yaparız. Verdiğimiz sözü tutarız." ifadelerini kullandı.

Et üreticisi Mehmed Sijaric de et ihracatı haberini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Hepimiz kapasitelerimizi artırmaya hazırız." dedi.

Türkiye'ye et ihracatı Sırbistan'daki Boşnaklardan

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