taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.364
USD
3,6209
EURO
3,8381
ALTIN
146,04
PETR
56,2100

Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı arttı

Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81.51'le yükseliş gösterdi.

28.02.2017 - 15:51
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı ziyaretçi sayısı ocak ayı verilerini açıkladı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016'da bir önceki yıla göre 25.35 milyon olarak gerçekleşmişti.

RUSLARIN TERCİHİ TÜRKİYE

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, ocak ayında Türkiye'ye gelen Rus ziyaretçi sayısı ise 40124 kişi oldu. Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81.51 arttı.

Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı arttı

2016 YILINDA DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Türkiye ve Rusya arasındaki uçak düşürme krizinin ardından 2016 yılında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 76.26 düşüşle 866,256 kişiye gerilemişti. Rus ziyaretçi sayısı 2014'te 4.48 milyon, 2015'te ise 3.65 milyon kişi olmuştu.

Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı arttı

BAKAN 2017'DEN ÜMİTLİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada Rusya pazarında ciddi bir toparlanma gözlenen turizm sektöründe bu yılın 2016'dan daha iyi geçeceğini söylemişti.

Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı arttı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

71
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

151
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

82
PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

137
TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

116
Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

157
Irak'ın kuzeyine hava harekatının görüntüleri

Irak'ın kuzeyine hava harekatının görüntüleri

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM