Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı ziyaretçi sayısı ocak ayı verilerini açıkladı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016'da bir önceki yıla göre 25.35 milyon olarak gerçekleşmişti.

RUSLARIN TERCİHİ TÜRKİYE

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, ocak ayında Türkiye'ye gelen Rus ziyaretçi sayısı ise 40124 kişi oldu. Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81.51 arttı.

2016 YILINDA DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Türkiye ve Rusya arasındaki uçak düşürme krizinin ardından 2016 yılında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 76.26 düşüşle 866,256 kişiye gerilemişti. Rus ziyaretçi sayısı 2014'te 4.48 milyon, 2015'te ise 3.65 milyon kişi olmuştu.

BAKAN 2017'DEN ÜMİTLİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada Rusya pazarında ciddi bir toparlanma gözlenen turizm sektöründe bu yılın 2016'dan daha iyi geçeceğini söylemişti.



