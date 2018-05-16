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Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türk düşmanlığından sıyrılarak ülkemize gelen turistlerin algıları değişti. Türk insanının misafirperverliğini ve gezdikleri yerleri beğendiklerini söyleyen turistler, "Böyle düşünmüyorduk" dedi.

AA | 16.05.2018 - 00:32..
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Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turist sayısı ger geçen dönem artış göstermeye devam ederken, ülkemiz hakkındaki ön yargıları da kırıldı. İzmir'de Efes Antik Kenti'ni gezen bir kafilede bulunan turistler, "İyi ki Türkiye'ye gelmişiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

"ALGIMIZ TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Aydın'a gelen son kafileden görüşleri alınan turistler, "Kuşadası'nı, Türk insanını, yemeklerini, Efes'i, Meryem Ana'yı, İsabey Camisi'ni çok sevdik. Burada kendimize ait şeyler bulduk. Bizler genelde Türkiye hakkında böyle düşünmüyorduk. Şu anda algımız tamamen değişti. İyi ki Türkiye’ye gelmişiz." şeklinde konuştu

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

ANTİK KENT BÜYÜLEDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen kruvaziyer ile gelen yabancı turistler için İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde klasik müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Dubai Limanı'ndan çıkış yapan ve Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan Azamara Journey gemisinin yolcuları için Efes Antik Kenti'nde program düzenlendi.

Antik kente gelen misafirler kırmızı halıyla karşılanırken, konukların başlarına Roma dönemine ait el yapımı taçlar takıldı.

Odeon Tiyatrosu giriş kapısında bekleyen görevliler ise Roma askeri kostümlerini giydi.

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