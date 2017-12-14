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Türkiye’ye son 11 ayda sağlık için 751 bin kişi geldi

Son yıllarda sağlık turizminde büyük gelişme gösteren Türkiye’ye, bu yılın ilk 11 ayında 751 bin ziyaretçinin sağlık için geldiği belirlendi.

İHA | 14.12.2017 - 11:38..
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Türkiye’ye son 11 ayda sağlık için 751 bin kişi geldi

Yılbaşından bu yana medyaya yansıyan 50 binden fazla haberi inceleyen Medya takip ajansı Interpress’in Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi’nin verilerinden derlediği bilgilere göre ocak ve kasım ayları arasında Türkiye’ye gelen sağlık turisti sayısının son iki yılın rakamlarını geçtiği anlaşıldı.

Türkiye’nin yıl sonuna kadar 760 bin sağlık turisti rakamlarına ulaşılacağının da tahmin edildiği tespit edildi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BÜYÜK ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye’ye sağlık için gelen turistlerin ağırlıklı olarak onkoloji, organ nakli, kalp ameliyatı gibi ağır tedaviler için Türkiye’yi tercih ettiği belirlenirken bunun yanı sıra Türkiye’nin bu yıl özellikle tüp bebek tedavisinde büyük artış gösterdiği saptandı.

Tüp bebekte özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’dan yoğun talep yaşanırken tüp bebek tedavisi için gelen turist sayısında yüzde 100 artış görüldüğü tespit edildi.

Yurt dışındaki tüp bebek merkezlerinde başarı oranları yüzde 40, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 65-70’leri bulduğu anlaşıldı. Bu artışta bir başka etkenin ücret olduğu anlaşılırken Türkiye’de toplam 4 bin dolar civarında rakamlara tüp bebek hizmeti verilirken bu rakamın yurtdışında iki üç kata kadar çıktığı belirlendi.

IRAK ZİRVEDE

Türkiye’ye gelen sağlık turisti sıralamasında Irak ilk sırada yer alırken bunu Libya ve Kazakistan’ın takip ettiği tespit edildi. Irak’ta savaş nedeniyle ülkemize organ nakli, ağır yanık gibi hastalıkların tedavisi için gelenler öne çıkarken son zamanlarda gelen kişi sayısında büyük artış yaşanan Kazakistan’ın ise daha çok onkoloji tedavileri için ülkemizi tercih ettiği anlaşıldı.

Avrupa’dan gelen sağlık turistlerinin ise daha çok estetik ve saç ekimi için Türkiye’yi tercih ettikleri belirlendi.

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