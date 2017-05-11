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Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi testi geçti

Milli Savunma Bakanı Işık, Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Bora'nın başarıyla test ediliğini açıkladı.

11.05.2017 - 14:55
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Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi testi geçti

Fikri Işık, A Haber yayınında yerli savunma sanayimizle ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığını açıkladı.

BORA TESTİ GEÇTİ

Bakan Işık, yerli uzun menzilli füzenin Sinop'tan Karadeniz'e doğru deneme amaçlı fırlatıldığını ve testi başarıyla geçtiğini açıkladı.

YERLİ FÜZENİN ÖZELLİKLERİ

Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi 610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor.

Türkiye ilk uzun menzilli füzesini denedi VİDEO

Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi testi geçti

Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

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