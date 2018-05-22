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Türkler haftada 9 saat ödevlere yardım ediyor

29 ülke arasından çocuklarının ödevlerine haftada 12 saat ile en çok yardım eden ebeveynler Hindistanlılar olurken, Türkler 9 saatlik yardımla listenin 4'üncü sırasında yer aldı.

DHA | 22.05.2018 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Medya takip kurumu Ajans Press, çocukların ödevlerini yapmaları üzerine gerçekleştirilen araştırmayı inceledi.

Araştırmadan ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 29 ülke arasında çocuklarının ödevlerine haftada 12 saat ile en çok yardım eden ebeveynler Hindistanlılar oldu.

Türkler ise haftada 9 saat yardım ederek listenin 4'üncü sırasına yerleşirken, 2'nci ve 3'üncü sırada Vietnam ile Kolombiya’nın yer aldığı görüldü.

Araştırmanın sonuçlarına göre, gelişmekte olan ülkelerdeki ebeveynlerin, gelişmiş ülkelerdeki ebeveynlerden daha çok çocuklarının ödevlerine yardım ettiği görüldü.

Türkler haftada 9 saat ödevlere yardım ediyor

410 BİN 736 HABER MEDYAYA YANSIDI

Ajans Press'in konuyla ilgili eğitim başlığı üzerinden gerçekleştirdiği medya araştırmasında, 2018 yılı içerisinde 410 bin 736 haber çıkışının medyaya yansıdığı tespit edildi. Haber çıkışlarının bu denli yoğun olması 'eğitim' konusuna medyanın önem verdiği ve gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldığının bir göstergesi sayıldı.

FRANSIZLARIN ZAMANI YOK

Araştırmada, Uganda, Peru, Malezya ve Brezilya’daki ailelerin yüzde 40’ından fazlası da çocuklarının ödevlerine yardım etmesiyle ortalamanın üstünde yer aldı. Buna karşın bu ülkelerdeki ebeveynlerin, çocuklarına yeterince yardım edemediklerinden yakındığı görüldü.

Fransızların ise sadece yüzde 11’i 7 saat veya üzerinde ödevlere yardım ederken, çok az zaman ayırabilenlerin oranı yüzde 22 olarak belirlendi. Çocuğuna ev ödevlerini yaparken yardım etmeme nedenlerinin başında da, zamanlarının yetersiz olması geldi.

Bunların yanı sıra Finlilerin sadece yüzde 5‘i çocuğunun ev ödevine haftada 7 saat ayırırken, yüzde 31’inin hiç zaman ayırmadığı saptandı. Finliler buna gerekçe olarak da, ödev konusunda çocuklarının kendilerinden yardım istememelerini gösterdi.

Türkler haftada 9 saat ödevlere yardım ediyor

VERİLEN EĞİTİM YETERSİZ DÜŞÜNCESİ

Elde edilen veriler neticesinde, ebeveynlerin neden çocuklarının ev ödevlerine yardım ettiği de ortaya çıktı. Aileler, suçluluk duygusuyla karışık çocuklarının ev ödevleriyle ilgilenme isteği duyarken, zamanlarının bol olduğunu, çocuklarına verilen eğitimin yetersiz olduğunu düşünenler ve kendi eğitim düzeyini yeterli bulanlar şeklinde sıralandı.

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