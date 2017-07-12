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Türkler ortalama 5 bin adım atıyor

Bilim adamları akıllı telefonlardaki adım sayar verilerini inceleyerek ülkeler arasındaki adım farklılıklarını tespit etti.

12.07.2017 - 14:22
  1. Haberler
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Akıllı telefonlardan edinilen veriler, 111 ülkede insanların günlük hayatlarındaki yürüyüş aktivitelerinin farklarını ortaya koydu.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan, Stanford Üniversitesinin yaptığı araştırmada 717 bin 527 kişinin 68 milyon gününü kapsayan akıllı telefon verileri incelendi.

HONG KONGLULAR EN FAZLA ADIMI ATIYOR

Dünya çapında günlük ortalama 4 bin 961 adım atıldığı, Hong Kongluların 6 bin 880 adımla listenin başında olduğu belirtildi.

Listede yer alan diğer ülkelerden Çin'de ortalama 6 bin 189, Japonya'da 6 bin 10, İspanya'da 5 bin 936, İngiltere'de 5 bin 444, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4 bin 516 ve Brezilya'da 4 bin 289 adım atıldığı kaydedildi.

Türkler ortalama 5 bin adım atıyor

Endonezya, 3 bin 513 adımla listenin en altında yer alıyor.

TÜRKİYE ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Türkiye ise günlük ortalama 5 bin adımın atıldığı ülkeler arasında bulunuyor.

BAZI ÜLKELER NEREDEYSE YÜRÜMÜYOR

Herkesin hemen hemen aynı sayıda adım attığı ülkelerde obezite ve fazla kilonun daha az görüldüğü ancak adım sayısında kişiler arasındaki makas açıldığında obezite riskinin arttığı belirtildi. Bu ülkelerde bazılarının neredeyse hiç yürümediği, kimilerinin de çok fazla yürüdüğü kaydedildi.

ERKEKLER KADINLARDAN DAHA HAREKETLİ

Veriler erkek ve kadınlar arasındaki hareketlilik farkını da ortaya koydu. Buna göre erkekler kadınlardan daha fazla yürüyor. Bu farkın, "hareketlilik makasının" açık olduğu ülkelerde daha belirgin olduğu ifade edildi. Neredeyse herkesin aynı oranda hareket ettiği, Japonya gibi düşük obezite oranına sahip ülkelerde kadınlarla erkeklerin benzer seviyelerde egzersiz yaptığı görüldü. Öte yandan, ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde kadınların daha az aktif olduğu tespit edildi.

Türkler ortalama 5 bin adım atıyor

KADINLARDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Yine yürünmesi kolay şehirlerde her yaştan, cinsiyetten ve kilodan insanların gün içinde daha aktif olduğu, buralarda özellikle kadınlarda hareketliliğinin arttığının gözlendiği belirtildi.

Türkler ortalama 5 bin adım atıyor

Araştırmanın, dünyada obezitenin genel görünümünü açıklamaya ve bu sorunla mücadeleye katkı sağlaması ümit ediliyor.

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