Türklerin destan yazan hikayesi: Cesaret

Osman Ata Ataç’ın anlatımı ile Cesaret, parçalanan bir imparatorluğun dört bir yanından Anadolu’ya göçen, sürgün edilen; yeni hayatlarını kurmaya çalışırken geçmişlerini de beraberinde taşıyan insanların gerçek yaşam öykülerini aktarmaktadır.

(Osman Ata Ataç)

CESARET

Belleklerde ve fotoğraflarda kaldığı kadarıyla, kitapta anlatılan temel olaylar ve bu olayların kahramanları gerçektir.

Kitabın kahramanları, çöken bir imparatorluğun altında ezilip yok olmamak için inanılmaz bir mücadele veren, yepyeni bir vatanda yeni hayatlarını kurmaya çalışırken geçmiş yaşamlarını da beraberlerinde taşıyan insanlardır.

Bu kitap tarihe ışık tutarken bir yandan da sizi içine çekiyor. Türklerin yazdığı destan, cesaret dolu hikayesiyle yeni ufuklar açacak…

Cesaret “Türkler” Bir Anlatı

Osman Ata Ataç

Efil Yayınevi

S.: :256

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Damla Karakuş

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