Tarihi güzellikleriyle Roma listenin sonunda yer alsa da halen Türk turistlerin ilgisini çeken şehirlerin arasında bulunuyor.

UFAK KAÇAMAKLARIN ADRESİ

Özellikle balayı ve özel günlerin romantik adresi olan Roma, ülkemize yakın olması nedeniyle de ufak kaçamakların adresi.

Türklerin en çok tercih ettiği 10 Avrupa şehri FOTO GALERİ



SANATSEVERLERİN AŞIK OLDUĞU ŞEHİR

Roma, sanatseverlerin aşık olduğu bie şehir. Kolezyum, Vatikan, Campo de Fiori, Aşk Çeşmesi ve İspanyol Merdivenleri Roma'da görülebilecek yerlerden sadece birkaçı..