Türklerin Erasmus'ta tercihi Polonya

Katılımcı ülkelerdeki ulusal ajanslar vasıtasıyla yürütülen Erasmus programı, gençlerin iyi bir eğitim alarak, iş bulma olanaklarını artırmaları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni bakış geliştirmeleri ve yeni dil öğrenmelerini amaçlıyor.

Program, okul ve yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, gençlik ve spor çalışmalarını da kapsıyor. "Leonardo da Vinci" ve "Gençlik" gibi adlarla uygulanan program, AB Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 2014-2020 dönemi için Erasmusbaşlığı altında uygulanıyor.

EN ÇOK POLONYA TERCİH EDİLDİ

Program kapsamında 2004-2016 yıllarında Türkiye’den Polonya’ya 27 binin üzerinde öğrenci gitti. Erasmus programı, farklı bir ülkede, günlük hayatın zorluklarıyla mücadele ederek ve yeni insanlar tanıyarak, gençlere hayatlarının ilerleyen bölümünde sıkça faydalanacakları önemli beceriler kazandırıyor.

POLONYA'DA EĞİTİM İMKANI

Kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemi vurgulanarak başlatılan ve AB üyesi ile aday ülkelerin yararlandığı Erasmus programı, üniversite öğrencilerine Polonya’da da eğitim alma imkanı sunuyor.

Programla birlikte ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayacak öğrenciler, farklı ülke, insanlar ve kültür tanıyacak olmalarından duydukları heyecan ve mutluluğu, anlattılar.

"ÇOK FARKLI BİR DENEYİM OLACAK"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Ebru Tutkal, "Yurt dışına ilk defa bu program ile gideceğim. Daha önce hiç ailemden uzakta yaşamadım. Özelikle dilini bilmediğim bir yerde kendi başıma yaşamak çok farklı bir deneyim olacak. İngilizcemi geliştirmek önceliğimdi ancak ülkelerin kültürleriyle, insanlarıyla tanışmak, ülkelerin eğitim alanlarını görmek için de güzel bir fırsat olur diye düşünüyorum. Eğitimin yanında başka ülkeleri de gezmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAYAL ETTİĞİNİN PEŞİNDE GİTMELİ"

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gizem Demirsoy da "Polonya hakkında hep güzel şeyler duydum, o sebeple Polonya'yı seçtim. Üçüzüm ve her yere kardeşlerimle birlikte gidiyorum. İlk defa tek başıma bir yere gidecek olmak çok farklı bir duygu. İnsan hayal ettiği şeylerin peşinden gitmeli diye düşünüyorum. Ben de hayal ettim ve şimdi ise hayalimi gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum." dedi.