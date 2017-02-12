Türklerin partisine Alman mahkemesinden yasak

Gerekçe olarak ise partinin logosunun aşırı sağcı parti AfD’nin logosuna benzemesi gösterildi.

KURUCULAR ARASINDA ERDOĞAN'IN AVUKATI DA VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki avukatlığını da yürüten Ralf Höcker’in, iş adamı Remzi Aru, avukat Ramazan Akbaş ve Halil Ertem tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği (ADD) partisine Köln Mahkemesi tarafından yasak geldi.

5 EYALETTE TEŞKİLATLANDILAR

Yaklaşan seçimler öncesinde Almanya’da 5 eyalette teşkilatlanan ADD’nin, Berlin teşkilatını kurmaya hazırlanırken gelen kararın nedeni, oy verecek olanların logo benzerliği dolayısıyla iki partiyi karıştırabileceği oldu.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Partinin basın sözcüsü Uğur Karadağ, mahkemenin taraflı olduğunu, kendilerine çifte standart uygulandığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Karadağ, AfD’nin avukatının kararı sosyal medyada paylaştığını, kendilerine yapılan baskılara rağmen parti olarak büyümeye devam ettiklerini kaydetti.

Partinin ikinci başkanı Ramazan Akbaş ise karara mutlaka itiraz edeceklerini ifade etti.