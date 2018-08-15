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TürkMedya ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyecek

Türkiye ekonomisine yönelik finansal saldırı başlatan ABD’ye iş dünyası ve STK’ların yanısıra toplumun her kesiminden tepkiler geliyor.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 11:27..
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Türkiye’nin istikrarına kasteden ABD’ye karşı başlatılan “ABD’ye reklam verme!” kampanyasına bünyesinde Akşam, Güneş, Star Gazeteleri, 24 TV, 360 , TV4 kanalları, ALEM ve Platin Dergileri, Alem FM, Lig Radyo ve TürkMedya Dijital markalarını bulunduran TürkMedya da katıldı.

'ABD'YE REKLAM VERME' KAMPANYASI SÜRÜYOR

Papaz Brunson bahanesiyle Türkiye ekonomisine saldıran ABD’ye karşı sosyal medyada başlatılan “ABD’ye reklam verme!” kampanyasına destek büyüyor. Türkiye’nin önde gelen markalarının dahil olduğu kampanyaya TürkMedya da katıldı.

TÜRKMEDYA'DAN ABD'Lİ KURULUŞLARA REKLAM VERMEME KARARI

Yerli ve milli duruşun medyadaki temsilcilerinden TürkMedya her zaman olduğu gibi ABD’nin başlattığı ekonomik savaşta da devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu göstererek ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeme kararı aldı.

Sosyal medyada büyük destek gören “ABD’ye reklam verme!” kampanyasına ilk olarak Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları katılmıştı. ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeme kampanyasına Türk Telekom da katılmıştı.

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