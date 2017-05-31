Türkmen genci tehdidin ardından sözde özür videosu geldi

Dün sosyal medyada sıkça paylaşılan bir videoda Yalova'da olduğu tahmin edilen bir kişi arabasına aldığı Türkmen genci "20 lirayı ver yoksa seni öldürürüm, paran mı önemli yoksa canın mı" diye tehdit ettiği anları kameraya çekmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Türkmen genci seni öldürürüm diye tehdit eden adam VİDEO

YAŞANANLAR ŞAKAYMIŞ

O videonun ardından gelen tepkiler üzerine aynı kişi veya kişiler Türkmen genci bulup ailesinin yanında yine tehdit söylemlerinde bulunarak özür diledi ve şakaydı diye geçiştirdikleri anları videoya çekti.

Türkmen genci tehdit edenlerden sözde özür VİDEOSU