taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.163
USD
3,5427
EURO
3,9603
ALTIN
143,90
PETR
51,6300

Türkmen genci tehdidin ardından sözde özür videosu geldi

Türkmen gencin bir adam tarafından öldürürüm diye tehdit edilmesinin ardından bu sefer de özür videosu paylaşıldı.

31.05.2017 - 12:00
  1. Haberler
  2. Gündem
Türkmen genci tehdidin ardından sözde özür videosu geldi

Dün sosyal medyada sıkça paylaşılan bir videoda Yalova'da olduğu tahmin edilen bir kişi arabasına aldığı Türkmen genci "20 lirayı ver yoksa seni öldürürüm, paran mı önemli yoksa canın mı" diye tehdit ettiği anları kameraya çekmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Türkmen genci seni öldürürüm diye tehdit eden adam VİDEO

YAŞANANLAR ŞAKAYMIŞ

O videonun ardından gelen tepkiler üzerine aynı kişi veya kişiler Türkmen genci bulup ailesinin yanında yine tehdit söylemlerinde bulunarak özür diledi ve şakaydı diye geçiştirdikleri anları videoya çekti.

Türkmen genci tehdit edenlerden sözde özür VİDEOSU

İlginizi Çekebilir
Banu Güven PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'e üzüldü
Banu Güven, Gezi olaylarından sonra terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyor.
Mustafa Armağan için 4,5 yıl hapis isteniyor
Derin Tarih dergisinde yayınlanan bir yazıda Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiği gerekçesiyle Armağan için 4,5 yıl hapis istendi.
Ardahan'da Atatürk silüeti ortaya çıktı
Her yıl Ardahan Damal'da ortaya çıkan Atatürk silüeti bu yıl da belirdi.
Alman askerlerine Afganistan'da dayak
İncirlik'i boşaltıp Ürdün'e gideceğiz tehdidi savuran Almanlara şok. Ürdün askerleri Almanları yerlerde sürükledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

193
Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

131
PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

323
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

18
Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

69
Alman askerlerine Afganistan'da dayak

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

72
Eda Taşpınar 140 kilo bagaja 3 bin TL ödedi

Eda Taşpınar 140 kilo bagaja 3 bin TL ödedi

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM