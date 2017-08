Türkmenistan Cumhurbaşkanı ülkesinde gerçekleştirilen bir askeri tatbikata komnandolar ile birlikte katıldı. Tatbikatın her alanında bir komando gibi faaliyet gösteren Berdimuhammedov hedeflere silah ve tüfekler ile atış yaptı, bıçak fırlattı. Gösterinin ardından operasyon merkezine geçen Cumhubaşkanı, burada operasyonu an be an yönetti.

Oldukça profesyonel bir çekimin yapıldığı Berdimuhammedov'un tatbikatı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı askeri tatbikatta şov yaptı VİDEO