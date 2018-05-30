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Türk'ten Japon polislere 41 bin dolarlık dava

Japonya'da yaşayan bir Türk, Osaka şehrinde göçmenlik yetkilileri kolunu kırdığı için Japon hükümetine dava açtı.

İHA | 30.05.2018 - 19:49..
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2015 yılında Japonya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk'ün 7 polis tarafından dövüldüğü görüntüler olay oldu.

Olayda göçmenlik yetkililerinin kolunu kırdığı Türk vatandaşı, Japon hükümetine yaklaşık 41 bin dolarlık dava açtı. Japon basını, 34 yaşındaki adamın iltica işlemleri devam ederken Osaka’da gözaltında olduğunu ve polis şiddetine maruz kaldığını yazdı.

GÖZALTINDA TUTULUYOR

Osaka Bölge Mahkemesi'nde açılan davaya göre, davacı, Ocak 2015'te Japonya'ya geldi ancak daha önce yasa dışı bir şekilde kalması nedeniyle sınır dışı edildiği için giriş izni reddedildi. Türk vatandaşı, o zamandan beri gözaltında tutuluyor.

Türk'ten Japon polislere 41 bin dolarlık dava VİDEO


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