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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten döviz yorumu

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik, döviz piyasasının mart ve nisan ayı gibi normale döneceğini öngördü.

13.01.2017 - 18:36
  1. Haberler
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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten döviz yorumu

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

KUR DALGALANMALARI

Bilecik, dalgalanmaların yaşandığı döviz piyasasının mart ve nisan ayı itibariyle rahatlayacağını söyledi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten döviz yorumu

FAİZ ORANLARI

Faiz konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erol Bilecik, "Yüksek faiz geleceği tehlikeye sokar. Merkez Bankası siyasi iklimin içinde olmamalı" şeklinde konuştu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten döviz yorumu

YATIRIMDAN ÇEKİNMEYİN

Yatırımcılara seslenen TÜSİAD Başkanı, yatırımdan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Türk Lirası'na güvensinler yatırımdan çekinmesinler" dedi.

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