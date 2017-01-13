TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten döviz yorumu

2 kişinin hayatını kaybettiği bina ile ilgili Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın açıklamalarda bulundu.

ABD'de yapılan bir araştırma; stresin, kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini ortaya koydu.

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik, döviz piyasasının mart ve nisan ayı gibi normale döneceğini öngördü.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmaları önemli" dedi.

1 ORC'nin genel seçim anketi Yapılan son değerlendirmelere göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 53. CHP'nin oranı yüzde 23,6. MHP'nin oranı yüzde 15,8. HDP'ninse yüzde 6,5.

2 ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağını açtı Dünya devi yatırım kuruluşu "Türkiye'nin şu an yıllık 50-60 milyar dolar civarında ticaret açığı var. Biz bunu kapatmayı amaçlıyoruz" diyor.

3 Seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor Sadece partililere değil tüm seçmenlere yönelik yapılan çalışmada Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na güven oranları belirlendi.

4 Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi Genel Kurulda ısırma tartışmaları yaşanırken Devlet Bahçeli'nin gülüşü dikkatleri çekti.

5 Benzin ve motorine yeniden zam Gece yarısından itibaren benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs müzakereleri açıklaması Cumhurbaşkanı, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakereleri için; "Güney Kıbrıs ve Yunanistan farklı beklenti içindeler" dedi.