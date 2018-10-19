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Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

Kandil'e çıkarak terör örgütünün elebaşları için şarkılar söyleyen Alman şarkıcının tutukluluğu devam edecek.

DHA | 19.10.2018 - 07:45..
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Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

Almanya vatandaşı olan ve Hozan Cane adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel seçimleri ile ilgili HDP'nin çalışmalarına destek vermek amacıyla Haziran ayında Edirne'ye geldi.

21 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kent merkezindeki çalışmaların ardından Enez ilçesine giden Saide İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

Hakkında Edirne 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Atatürk’e hakaret suçlarından 9 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

AĞLAYARAK BERAATİNİ İSTEDİ

Bugün tutukluğu bulunduğu İstanbul'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yargılandığı Edirne 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanan Saide İnaç'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya İnaç'ın avukatları Mustafa Peköz, Nevroz Akalan ile Almanya'nın Türkiye konsolosluğu'ndan bir temsilci katıldı. Avukatların Saide İnaç'ın mahkemeye bizzat katılarak savunma yapması talebi mahkeme heyetince kabul edilmedi.

Edirne 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, Saide İnaç'ın Atatürk'e hakaret ve silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza almasını, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ise beraatını talep etti.

Savcının 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemli mütalaasına karşı savunma yapan Saide İnaç, suçlamaları kabul etmedi. Savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan İnaç, cezaevi koşullarından yakınarak geçmişten gelen sağlık sorunları olduğunu ve bunun içinde belirli aralıklarla kontrolden geçmesi gerektiğini söyledi.

Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Sanık Saide İnaç'ın avukatları da tahliye taleplerinde bulunurken, mahkeme heyeti avukatlara savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca Saide İnaç'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

 

 

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