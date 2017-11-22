Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

Suudi Arabistan'da "yumuşak saray" darbesi olarak adlandırılan ve Veliaht Prens Selman'ın tahtını sağlamlaştırmak amacıyla prens ve iş adamlarını tutuklaması dünya gündemine oturmuştu. Aradan neredeyse bir ay geçmişti ancak tutuklamalara ilişkin bir gelişme yaşanmamıştı. Bu hafta konu ile ilgili yine çok tartışılacak bir iddia ortaya çıktı.

Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

ÖZGÜRLÜK BEDELİ: SERVETİN YÜZDE 70'İ

Dünyanın en lüks otellerinden biri olan Ritz Carlton'da tutuklu bulunanların serbest kalmasına ilişkin bir iddia gündeme geldi. Aralarında dünyanın sayılı zenginlerinin de bulunduğu iş adamları ve prenslerden, özgürlük bedeli olarak servetlerinin yüzde 70'lerini talep edildi. Söz konusu prenslerin servetlerinin yüzde 70'i yaklaşık 800 milyar dolarla ifade ediliyor.





SUUDİ-İSRAİL KENTİNE YATIRIM

200'den fazla kişinin tutuklu bulunduğu otelden çıkış biletlerinin toplamı yüzlerce milyar dolardan fazla tutuyor. Bu parayı direkt olarak şirketlere el koyma yöntemi ile de kasaya geçirebilecek olan Suud yönetimi, bunu yapmak yerine uzun süredir üzerinde çalışılan ve "geleceğin şehri" diye nitelendirilen İsrail-Suudi yapımı NEOM kentinin inşa edilmesine destek isteyecek.

500 milyar dolarlık bir şehir olan NEOM için tutuklanan isimlerden olan Velid bin Talal , ABD ve İsrail’in inşa edeceği 500 milyar dolarlık NEOM şehrine yatırım yapmayı reddetmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN KURTULUŞU NEOM

Petrolden büyük paralar kazanan Suudi yönetimi, son dönemde yüz milyarlarca dolar zarar etmişti. Bu zararın faturası, petrol yönetiminin başında bulunan ve şu anda tahtın yakın gelecekteki sahibi Prens Selman. Tahtı devralmak için hazırlıklar yapan prens, ekonomik olarak da ülkeyi reformlara hazırlamaya çalışıyor.

Bunun için de en önemli yatırımlardan biri olan geleceğin kentini İsrail ile inşa edecek Suudi Arabistan, 500 milyar dolarlık NEOM ile düzlüğe çıkmayı hedefliyor.