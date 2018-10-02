taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.05645
Euro
6.97565
Altın
1192.225
Borsa
97630.78
Gram Altın
231.951

Tuvalete giren kadınların fotoğrafını çeken sapığa 2 ay hapis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde lüks bir otelde, tuvalete giren kadınların fotoğraflarını gizlice cep telefonuna çektiği tespit edilen otel çalışanı, 2 ay cezaevine gönderilecek.

İHA | 02.10.2018 - 11:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

KKTC’de yeni çalışmaya başladığı lüks bir otelde tuvalete giren kadınların fotoğraflarını gizlice cep telefonuna çektiği otelin güvenlik kameralarından tespit edilen Sinan K., polis tarafından gözaltına alındı.

Sinan K.’nin cep telefonunda yapılan incelemeyle fotoğrafların ortaya çıkması üzerine zanlı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tuvalete giren kadınların fotoğrafını çeken sapığa 2 ay hapis

2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Girne Kaza Mahkemesi zanlı Sinan K.’yi, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlarından davalarının görüleceği süre içinde 2 aylık süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

117
Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

88
Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

54
Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

55
ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

73
Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

111
Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM