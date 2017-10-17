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Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti

Diyarbakır'da emekli Abdulkerim İleri, kahvede bulduğu 10 bin TL'yi sahibine ulaştırdı.

17.10.2017 - 17:10
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Diyarbakır'ın Ergani İlçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir kahvenin tuvaletine giren SGK emeklisi Abdulkerim İleri, klozetin yanında yerde bir miktar para buldu.

PARA SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

4 çocuk babası İleri, saydığı paraları mahalledeki polis merkezine götürürek, sahibinin bulunması için teslim etti. Polisin yaptığı kısa çalışmanın ardından 10 bin lirayı kaybeden Selim Ay bulundu.

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti

200 LİRA HEDİYE VERDİ

Parasını teslim alan 11 çocuk babası, 80 yaşındaki Ay, İleri'ye teşekkür etti. Selim Ay ayrıca, parasını bulan Abdulkerim İleri'ye kabul etmemesine rağmen 200 lirayı hediye olarak verdi.

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti

İYİ İNSANLARIN VARLIĞINI BİLMEK GÜZEL

Çiftçilik yaptığını ve ailesinin kış boyunca geçineceği parasını kaybettiği için büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirten Selim Ay, "Öğleden sonra mahalledeki kıraathaneye gidip, tuvaleti kullanmıştım. Çıkıştan uzun süre sonra paramın cebimde olmadığını öğrendiğimde, büyük üzüntü içerisine girmiştim. Ama polis beni kısa sürede buldu. Allah razı olsun. Hayatta böyle iyi insanların var olduğunu bilmek çok güzel" dedi.

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti

Tuvalette bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti

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