Türkiye'nin savunma sanayileri alanında yaptığı atılımların bir ayağı da uzay sanayisi. Özelliklesivil firmaların yaptığı girişimler ile yapılan projeler, geleceğe umutla bakmamızı sağlarken, bu kapsamda yapılan TEKNOFEST de, öğrencilerin cevherlerinin çıkmasını, uzay sanayiine yönelik atılımların yapılmasına olanak sağlıyor.

TUZ GÖLÜ'NDE DENEME

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Tuz Gölü'nde gerçekleşen yerli ve milli imkanlarla yapılan roket atışının görüntülerini paylaştı. 2800 metre irtifa hedefine ulaşan roket, başarıyla fırlatıldıktan sonra alkış yağmuruna tutuldu.



Bayraktar; "Bugün Tuz Gölü'nde tarih yazılıyor! Türkiye'miz roket yarışması düzenlenen iki ülkeden birisi oldu.Ülkemizi uzaya çıkaracak genç kardeşlerimiz, kendi tasarımları roketleri başarıyla fırlattı! Bugün yarışan 5 takımdan 4'ü başarıyla fırlattı.2800m irtifa hedefine ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Tuz Gölü'nde geleceğin uzay sanayisi deneniyor VİDEO









YÜK TAŞIYABİLEN ROKET

arabük Üniversitesi (KBÜ) Roket Takımı tarafından 4 kilogram yük taşıyabilen, bin 500 metre yüksekliğe çıkıp gövde ve yükü güvenli şekilde yere indirebilen "Temren" isimli roket tasarlandı.

Ekip, Anadolu Ajansı'nın (AA) iletişim destekçisi olduğu, Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, THY, TÜBİTAK ve TÜRKSAT gibi kurumların desteğiyle 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Teknofest İstanbul'da "alçak irtifa" kategorisinde yarışacak.



