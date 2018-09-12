taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3724
Euro
7.41385
Altın
1203.955
Borsa
92227.37
Gram Altın
245.976

Tuz Gölü'nde geleceğin uzay sanayisi deneniyor

İnsansız hava araçlarının öncü firması Baykar'ın öncülüğünü çektiği TEKNOFEST kapsamında uzay sanayiinin temelleri inşa ediliyor. Tuz Gölü'nde roket denemeleri yapıldı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 17:47..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türkiye'nin savunma sanayileri alanında yaptığı atılımların bir ayağı da uzay sanayisi. Özelliklesivil firmaların yaptığı girişimler ile yapılan projeler, geleceğe umutla bakmamızı sağlarken, bu kapsamda yapılan TEKNOFEST de, öğrencilerin cevherlerinin çıkmasını, uzay sanayiine yönelik atılımların yapılmasına olanak sağlıyor.

Tuz Gölü'nde geleceğin uzay sanayisi deneniyor

TUZ GÖLÜ'NDE DENEME

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Tuz Gölü'nde gerçekleşen yerli ve milli imkanlarla yapılan roket atışının görüntülerini paylaştı. 2800 metre irtifa hedefine ulaşan roket, başarıyla fırlatıldıktan sonra alkış yağmuruna tutuldu.

Tuz Gölü'nde geleceğin uzay sanayisi deneniyor
Bayraktar; "Bugün Tuz Gölü'nde tarih yazılıyor! Türkiye'miz roket yarışması düzenlenen iki ülkeden birisi oldu.Ülkemizi uzaya çıkaracak genç kardeşlerimiz, kendi tasarımları roketleri başarıyla fırlattı! Bugün yarışan 5 takımdan 4'ü başarıyla fırlattı.2800m irtifa hedefine ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Tuz Gölü'nde geleceğin uzay sanayisi deneniyor VİDEO


Tuz Gölü'nde geleceğin uzay sanayisi deneniyor

YÜK TAŞIYABİLEN ROKET

arabük Üniversitesi (KBÜ) Roket Takımı tarafından 4 kilogram yük taşıyabilen, bin 500 metre yüksekliğe çıkıp gövde ve yükü güvenli şekilde yere indirebilen "Temren" isimli roket tasarlandı.

Tuz Gölü'nde geleceğin uzay sanayisi deneniyor

Ekip, Anadolu Ajansı'nın (AA) iletişim destekçisi olduğu, Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, THY, TÜBİTAK ve TÜRKSAT gibi kurumların desteğiyle 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Teknofest İstanbul'da "alçak irtifa" kategorisinde yarışacak.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

125
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

133
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

53
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

27
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

21
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM