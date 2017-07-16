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Tuzla'da vurulan polis memuru şehit oldu

Tuzla'da silahla vurularak ağır yaralan polis memuru Battal Yıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

16.07.2017 - 10:28
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Olay  Tuzla İçmeler Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Bir hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri o sırada kaçan bir şüpheliye "dur" ikazında bulundu.

HIRSIZ KAÇARKEN ATEŞ ETTİ

Kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasında cadde üzerinde kovalamaca yaşandı, Yaşanan kovalamacada şüpheli, kaçarken polis memuru Battal Yıldız'a ateş ederek ağır şekilde yaraladı.

Tuzla'da vurulan polis memuru şehit oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis memuru Battal Yıldız sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Ağır yaralı polis memuru Battal Yıldız'a kan vermek için hastaneye mesai arkadaşları da geldi. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldüğü öğrenildi.

Tuzla'da vurulan polis memuru şehit oldu

Tuzla'da vurulan polis memuru şehit oldu

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