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Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

Toğun olarak hissedilen kokudan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 26.12.2017 - 00:31..
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Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

Tuzla Piyade Okulu öğrencileri, Tuzladaki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kokudan olumsuz etkilenen hastaları getiren ekiplerin özel kıyafetler giydikleri görüldü. Bazı araç sürücülerinin kokunun etksinden kurtulmak için maske takıyor.

Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

"CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN GAZ"

AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.

Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

"NEFES ALAMIYORUZ"

Yoğun hissedilen kokudan etkilendiklerini söyleyen Tuzla sakinleri, "Saat 20.00'den sonra başladı. Bir koku var biz de anlayamadık, çok rahatsız olduk evde o yüzden ailecek dışarı çıktık. Bir şeyden haberimiz yok. Çok ağır bir koku aşırı derecede. Nefes alınamaycak halde şuan. Normalde haftada bir gelen bir koku ama bugünkü dehşet bir koku. Böyle bir şey olamaz" dedi.

Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

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