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Twitter yeni anti taciz kurallarını uygulamaya koyuyor

Son dönemlerde artış gösteren sosyal medyadaki zorbalık, Twitter kanadında önlenmeye çalışılıyor. Twitter sosyal medya tacizlerini önlemek için yeni kuralları yürürlüğe soktu.

DHA | 18.12.2017 - 17:36..
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Twitter, diğer kullanıcıları taciz eden ve nefret söylemlerinde bulunanlara karşı önlem almadığı algısını düzeltmek amacıyla yeni anti taciz kurallarını uygulamaya koyacak.

TACİZ KARŞISINDA YENİ KURALLAR

Taciz olaylarına kayıtsız kalması sebebiyle oldukça tepki gören Twitter baş yöneticisi Jack Dorsey, iki yıldır çalışma altında olan ve taciz, nefret sembolleri ve şiddet gruplarını kapsayan yeni kuralların uygulamaya konulacağını açıkladı.
Yeni kurallar kapsamında, kullanıcıların sivillere karşı şiddeti destekleyici paylaşımlarda bulunan hesaplarla iletişim kurması yasaklanacak, kullanıcıların profil ve biyografilerinde "şiddet mesajlı fotoğraf ve söylemler" yer alamayacak.

KALICI OLARAK ÇÖZÜMLER GELİYOR

Twitter yaptığı açıklamada, yeni kurallara uyulmaması durumunda hesapların kalıcı olarak kapatılacağını söyledi.

Twitter aynı zamanda, "doğrulanmış kullanıcı" Jason Kessler'ın site üzerinden ABD'nin Virginia eyaletinde beyaz milliyetçi mitingi düzenlemesinin ardından oluşan tepkiler üzerine geçici olarak "mavi tık" işaretiyle belirttiği "doğrulanmış kullanıcı" uygulamasını durdurdu.

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