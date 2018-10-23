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UBER sürücüsüne saldırı

Sultanahmet’te kimliği belirsiz bir grup, önünü kestikleri bir UBER aracının sürücüsünü yumruk ve tokatlarla darbetti.

İHA | 23.10.2018 - 21:23..
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Çatladıkapı’da seyir eden Hakan Kayhan isimli UBER sürücüsü ara sokaklardan Sultanahmet’e geldiği esnada kimliği belirsiz bir grup tarafından önü kesildi.

Grup ardından camını açtırdıkları UBER sürücüsüne güpegündüz sokak ortasında yumruk ve tokatlarla saldırıp darbetti.

YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDILAR

Darbe almaya başlayan sürücü kendini korumak için torpido gözündeki bıçağı eline aldı. Bıçağı gören grubun geri gitmesi üzerine camını kapatan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise araç kamerasına yansıdı.

UBER sürücüsüne saldırı VİDEO


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