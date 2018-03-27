Uber'in sürücüsüz araç testleri yasaklandı

Arizona eyalet valisi Doug Ducey, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'ye bir mektup göndererek sürücüsüz araçlarla ilgili denemeleri sonlandırmasını istedi.

Ducey, mektubunda geçtiğimiz günlerde yaşanan ölümcül kazanın, Uber'in sürücüzü aracının güvenlik standartlarının karşılanması noktasında büyük bir başarısızlığa uğradığını gösterdiğini belirtti.

OTONOM ARAÇLARIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Uber, yaşanan kazanın ardından yaptığı testleri gönüllü olarak durdurduğunu açıklamıştı. Ancak Ducey'in bu kararı şirketin önümüzdeki dönemde testlere tekrar başlama umutlarını da tüketmiş oldu.

Ducey, “Halkın güvenliğini geliştirmek, her zaman için Arizona'nın sürücüsüz araç testine yaklaşımının en önemli alanıdır. Beklentim, bu teknolojiyi kullanan tüm şirketler için en önemli unsurun halkın güvenliği olmasıdır. Arizoona bu konuda tolerans göstermeyecektir" dedi.

TÜM TESTLER DURDURULDU

Uber daha önce Arizona ile birlikte Kaliforniya ve Pensilvanya'da da sürücüsüz araç testleri yapmıştı. Kazanın ardından tüm eyaletlerdeki testlerini gönüllü olarak durduran şirket, ne zaman başlayacağı konusunda ise bir açıklama yapmamıştı.

Uber'den Vali Ducey'in mektubu üzerine yapılan açıklamada, "Soruşturmalara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya devam edeceğiz ve diyalog kanallarını açık tutacağız." denildi.