Üç ailenin dramatik hikayesi gölgesinde: Ceviz Ağacı

Solmaz Kamuran, bu romanında 20. Yüzyıl Türkiye’sinde çalkantılar arasında savrulan insanları, yarım kalan hayatları, 75 yıl boyunca üç farklı etnik kökenden ailenin yuvası olmuş bir evin hikayesinden yola çıkarak, avludaki ceviz ağacının tanıklığında anlatıyor…

(Solmaz Kamuran)

CEVİZ AĞACI

Arto Usta’nın kızı Arşaluys, Suriye çöllerinden Fransa’ya uzanan yaşamını, kahırların gergefinde dokumuştur da öyle yutkunuyordur.

Terzi Beto ve ailesi de bir gece yarısı her şeyi geride bırakıp göç yollarına düşmüş, kendilerini hayatın ona sunacaklarının kollarına bırakmışlardır.

Rusçuklu Saliha Hanım ise, kırk yıl boyunca altı çocuğuyla zorlu, ama onurlu bir yaşam mücadelesi vermiştir.

İşte bunlar, tüm hayatlar bir aşkta düğümlenir. Kendi geçmişinin izleri peşine düşen Garo, Paris’ten kopup Edirne’ye, oradan da İstanbul’a gelmiş ve sadece bir hafta içinde hayal edemeyeceği pek çok şey yaşamıştır. Burada Saliha Hanım’ın devrimci torunu Nur’a derin bir aşkla bağlanır…

Yarım kalmış ne çok şey vardır. Bunun yanında yarım kalan her şeyin sonuna aşkla konacak bir nokta ihtimalinin sıcaklığı da, kapı eşiğinde usulca beklemektedir…

Ceviz Ağacı

Solmaz Kamuran

Inkılap Yay.

S.: 256

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