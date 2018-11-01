taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5365
Euro
6.32665
Altın
1226.1715
Borsa
91293.76
Gram Altın
218.722

Üç ailenin dramatik hikayesi gölgesinde: Ceviz Ağacı

Ceviz Ağacı, aynı çatıyı paylaşmış üç ailenin dramatik hikayesini, tüm yarım kalmışlıkları, 20. Yüzyılın Türkiye’sine ışık tutarak aktarıyor…

Özel İçerik | 01.11.2018 - 14:23..
  1. Haberler
  2. Kitap

ceviz ağacı

Solmaz Kamuran, bu romanında 20. Yüzyıl Türkiye’sinde çalkantılar arasında savrulan insanları, yarım kalan hayatları, 75 yıl boyunca üç farklı etnik kökenden ailenin yuvası olmuş bir evin hikayesinden yola çıkarak, avludaki ceviz ağacının tanıklığında anlatıyor…

Ceviz Ağacı - Solmaz Kamuran

(Solmaz Kamuran)

CEVİZ AĞACI

Arto Usta’nın kızı Arşaluys, Suriye çöllerinden Fransa’ya uzanan yaşamını, kahırların gergefinde dokumuştur da öyle yutkunuyordur.

Terzi Beto ve ailesi de bir gece yarısı her şeyi geride bırakıp göç yollarına düşmüş, kendilerini hayatın ona sunacaklarının kollarına bırakmışlardır.

Rusçuklu Saliha Hanım ise, kırk yıl boyunca altı çocuğuyla zorlu, ama onurlu bir yaşam mücadelesi vermiştir.

İşte bunlar, tüm hayatlar bir aşkta düğümlenir. Kendi geçmişinin izleri peşine düşen Garo, Paris’ten kopup Edirne’ye, oradan da İstanbul’a gelmiş ve sadece bir hafta içinde hayal edemeyeceği pek çok şey yaşamıştır. Burada Saliha Hanım’ın devrimci torunu Nur’a derin bir aşkla bağlanır…

Yarım kalmış ne çok şey vardır. Bunun yanında yarım kalan her şeyin sonuna aşkla konacak bir nokta ihtimalinin sıcaklığı da, kapı eşiğinde usulca beklemektedir…

Ceviz Ağacı - Solmaz Kamuran

Ceviz Ağacı

Solmaz Kamuran

Inkılap Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

255
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

53
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

78
Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

318
Emina Jahovic: Her şey ortada

Emina Jahovic: Her şey ortada

48
Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda güven tazeledi

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda güven tazeledi

150
Mardin Valisi: 32 bombalı eylem planları vardı

Mardin Valisi: 32 bombalı eylem planları vardı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM