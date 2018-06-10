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Üç üniversite için rektör atanacak

Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'ne rektör aday adaylığı için 19 Haziran'a kadar Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuru yapılabilecek.

AA | 10.06.2018 - 09:17..
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Yükseköğretim Kurulu, YÖK'ten yapılan açıklamaya göre rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmama ve rektör atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olma şartı aranıyor.

SON BAŞVURU 19 HAZİRAN

Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin bu şartları taşıması halinde herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesinde kadrolu veya sözleşmeli görev yapmaları gerekmiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Marmara Üniversitesine rektör ataması için başvuru yapacaklar.

19 Haziran 2018 Salı günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek. Adaylar, sadece bir üniversitenin rektörlüğü için başvurabilirken, başvurular, bizzat, posta ya da [email protected] adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

Üç üniversite için rektör atanacak

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