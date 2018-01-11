taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.530
USD
3,8018
EURO
4,5736
ALTIN
161,42
PETR
69,1900

Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu

Atatürk Havalimanı’nda uçağını kaçıran İran uyruklu Gerayely Moghadem, koltukların üzerinde ölü bulundu.

İHA | 11.01.2018 - 16:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Amir Gerayely Moghadem (48) isimli İran uyruklu yolcu iddiaya göre, dün alkol alınca Tahran uçağını kaçırdı. Uçağını kaçıran Moghadam, geceyi Atatürk Havalimanı’nda geçirdi.

ALKOL ALMAYA DEVAM ETTİ

Havalimanında bekleyişi sırasına alkol almaya devam eden Mooghadem’i bugün koltuklar üzerinde hareketsiz halde gören çalışanlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu

Sağlık ekipleri Moghadem’in hayatını kaybettiği belirledi. Moghadem’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Suriyeli boyacı çocuk okullu olacak
Spor salonuna sevgiyle bakan ve 'ömür boyu üyelik' verilen Suriyeli çocuk Muhammed Halit'e yeni bir imkan sağlandı.
Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı
Kadıköy’de hafriyat kamyonu karşıdan karşıya geçen yaşlı bir kadına çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, hafriyat kamyonu şoförü gözaltına alındı.
İstanbul'da polis aracı seyir halindeyken alev aldı
İstanbul'da sabaha karşı saat 04:00 sularında polis aracı yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sorun yaşanmadan atlatılan yangın, seyir halindeyken çıktı.
Mandalina kamyonu dehşet saçtı: 8 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan mandalina yüklü kamyon, iki minibüs ve bir kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

506
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

43
Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

224
Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

111
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

152
İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

166
Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM