taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.813
USD
4,1427
EURO
5,1288
ALTIN
179,83
PETR
71,8900

Uçak kazasında ölen kızının adını hangarın üzerine yazdı

İş adamı Hüseyin Başaran, özel uçağının Türkiye'ye dönerken İran'da düşmesi üzerine kızı Mina Başaran'ı kaybetmişti. Baba Başaran, vefat eden kızı Mina'nın adını hangara yazdırdı.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 11:28..
  1. Haberler
  2. Seyahat

KAZADA ÖLEN KIZININ ADINI HANGARA YAZDIRDI

İran’da 11 Mart’ta düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi uçakta, şirketin sahibi Hüseyin Başaran’ın kızı Mina hayatını kaybetmişti. İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda, düşen uçağın bağlı olduğu MC Air şirketinin inşa ettiği hangarın giriş kapısına dev boyutlarda ‘Mina’ yazıldı.

Uçak kazasında ölen kızının adını hangarın üzerine yazdı

Kokpit.aero'da yer alan habere göre Hüseyin Başaran, kızı Mina ve oğlu Can’ın isimlerinin ilk harflerini alarak MC Havacılık şirketini kurmuştu. Trabzonlu olan Başaran, İran’daki kazada düşen Challenger 604 tipi uçağına da TC-TRB tescili almıştı. Şirketin ikinci uçağı ise uzun menzilli TC-FRK tescilli Global Express’ti.

Uçak kazasında ölen kızının adını hangarın üzerine yazdı

6 BİN 800 METRE KARELİK HANGAR

Geçen yıl operasyon ve bakım yetkilerini alan MC Air, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 6 bin 800 metrelik hangar inşaatına başladı. Önemli ölçüde tamamlanan hangar toplam 10 milyon dolara mal oldu.

HABERİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Uçak kazasında ölen kızının adını hangarın üzerine yazdı
(Hüseyin Başaran ve kazada ölen kızı Mina Başaran)

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler
Türklerin yurtdışında mutfaklarına aşina olabilecekleri ülkeler çok yok malum. Ermeni, Rum, Türk ve Arap mutfaklarının yemeklerinin birbirine karıştığı lezzetlere asla hayır diyemiyoruz.
THY'de uçak içi ısısı 23 dereceye sabitlendi
THY uçaklarında artık terlemeyeceğiz. Özellikle uçağa bindiğimizde kabin ısısı mutlaka 23 derece olacak. Yani artık kanatlı fırınlar dönemi bitiyor.
Kralların tahtı: Nemrut Dağı
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, dakikalar içerisinde yaz ve kış mevsimini aynı anda yaşatıyor.
THY, 2018'nin ilk çeyreğinde rekor kırdı
Türk Hava Yolları, 2018'nin ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre yolcu sayısını 29 artırdı ve yüzde 80,5 doluluk oranıyla rekor kırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

90
İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

81
Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

28
CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

111
Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

49
Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

161
Hazar Ergüçlü - Onur Ünlü aşkından ilk kare

Hazar Ergüçlü - Onur Ünlü aşkından ilk kare

32