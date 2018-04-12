Uçak kazasında ölen kızının adını hangarın üzerine yazdı

KAZADA ÖLEN KIZININ ADINI HANGARA YAZDIRDI

İran’da 11 Mart’ta düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi uçakta, şirketin sahibi Hüseyin Başaran’ın kızı Mina hayatını kaybetmişti. İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda, düşen uçağın bağlı olduğu MC Air şirketinin inşa ettiği hangarın giriş kapısına dev boyutlarda ‘Mina’ yazıldı.

Kokpit.aero'da yer alan habere göre Hüseyin Başaran, kızı Mina ve oğlu Can’ın isimlerinin ilk harflerini alarak MC Havacılık şirketini kurmuştu. Trabzonlu olan Başaran, İran’daki kazada düşen Challenger 604 tipi uçağına da TC-TRB tescili almıştı. Şirketin ikinci uçağı ise uzun menzilli TC-FRK tescilli Global Express’ti.

6 BİN 800 METRE KARELİK HANGAR

Geçen yıl operasyon ve bakım yetkilerini alan MC Air, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 6 bin 800 metrelik hangar inşaatına başladı. Önemli ölçüde tamamlanan hangar toplam 10 milyon dolara mal oldu.



(Hüseyin Başaran ve kazada ölen kızı Mina Başaran)