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Uçakla tespit edilen Afgan kaçaklar yakalandı

Çanakkale’de devriyedeki Sahil Güvenlik uçağı, lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etti.

İHA | 18.04.2018 - 13:53..
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Ayvacık ilçesinde, gece saat 02.10’da devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik uçağı, Kadırga Burnu doğusunda denize açılan bir bot olduğunu fark etti. Bunun üzerine göçmen grubunun yakalanması için Sahil Güvenlik botu görevlendirilerek, Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığına bilgi verildi.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu bot önü kesilerek yakalandı. O anlar ise ekiplerce görüntülendi.

Uçakla tespit edilen Afgan kaçaklar yakalandı

JANDARMA 38 GÖÇMENİ YAKALADI

Lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 22’si çocuk, 6’sı kadın, 8’i erkek toplam 36 kaçak göçmen ve Jandarma ekipleri tarafından sahilde tespit edilen 2 kaçak göçmen yakalandı.

Uçakla tespit edilen Afgan kaçaklar yakalandı

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