Üçlü zirve öncesi Putin ve Erdoğan görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 7 Eylül'de Tahran'da bir görüşme yapacağını açıkladı.

ZİRVEDEN ÖNCE İKİLİ GÖRÜŞME

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce İran'ın Tebriz şehrinde yapılacağı duyurulan Rusya-İran-Türkiye liderler zirvesinin Tahran'da gerçekleştirileceğini belirtti. Peskov, bilginin İran tarafından geldiğini aktardı.

GELENEKSEL GÖRÜŞME

Putin ve Erdoğan’ın 7 Eylül'de üçlü zirve toplantısı sırasında ikili bir görüşme yapacağı bilgisini doğrulayan Peskov, bu görüşmenin içeriğini "geleneksel" olarak nitelendirdi.

Suriye krizinin çözümüne ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak üçlü liderler zirvesinin ilki geçen yıl Soçi’de ikincisi de nisan ayında Ankara'da yapılmıştı.