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Ücretsiz KPSS kursu

Kepez Belediyesi Teomanpaşa Kurs Merkezi, ortaöğretim ve ön lisans mezunları için ücretsiz KPSS kursu açtı.

DHA | 12.07.2018 - 10:36..
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Teomanpaşa Kurs Merkezi’ndeki ücretsiz kursa 130 aday katıldı. Ortaöğretim ve lisans mezunlarına yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kursunda, matematik, coğrafya, geometri, tarih ve Türkçe branşlarında dersler veriliyor.

HAFTANIN 5 GÜNÜ DEVAM EDECEK

9 Temmuz pazartesi günü başlayan KPSS kursu, haftanın 5 günü devam edecek. Kepez Belediyesi, KPSS’ye girecek çalışan adayları da düşünere kursları gündüz ve akşam olmak üzere iki ayrı grupta düzenledi.

Ücretsiz KPSS kursu

YOĞUN İLGİ VAR

7 eğitmenin görev aldığı KPSS hazırlık kursları 5 Ekim tarihine kadar devam edecek. Öğrencilerin yoğun ilgisini gören merkezde, ekim ayından itibaren YKS kursları da başlayacak.

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