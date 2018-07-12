Ücretsiz KPSS kursu

Teomanpaşa Kurs Merkezi’ndeki ücretsiz kursa 130 aday katıldı. Ortaöğretim ve lisans mezunlarına yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kursunda, matematik, coğrafya, geometri, tarih ve Türkçe branşlarında dersler veriliyor.

HAFTANIN 5 GÜNÜ DEVAM EDECEK

9 Temmuz pazartesi günü başlayan KPSS kursu, haftanın 5 günü devam edecek. Kepez Belediyesi, KPSS’ye girecek çalışan adayları da düşünere kursları gündüz ve akşam olmak üzere iki ayrı grupta düzenledi.

YOĞUN İLGİ VAR

7 eğitmenin görev aldığı KPSS hazırlık kursları 5 Ekim tarihine kadar devam edecek. Öğrencilerin yoğun ilgisini gören merkezde, ekim ayından itibaren YKS kursları da başlayacak.

