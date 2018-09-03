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Ücretsiz seyahat kartı tanınmayan yaşlı adamı darbettiler

Bursa'da otobüse binen 72 yaşındaki N.B., cihaz ücretsiz seyahat kartını tanımayınca tartıştığı şoför ve bir yolcu tarafından darbedilerek indirildi.

DHA | 03.09.2018 - 08:59..
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Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi'ndeki Timurtaşpaşa otobüs durağında önceki akşam otobüse binen N.B., iddiaya göre, ücretsiz seyahat kartını cihaza tuttu. N.B., ilk seferde okunmayan kartı cihaza tekrar gösterdi; ancak yine tanımadı. Bu sırada şoför R.A. (55), N.B.'den otobüsten inmesini istedi.

Ücretsiz seyahat kartı tanınmayan yaşlı adamı darbettiler

OTOBÜSTEN ZORLA İNDİRDİLER

Bunun üzerine şoför ile N.B. arasında çıkan tartışmaya, ismi öğrenilemeyen yolcu da dahil oldu. Şoför ile otobüsteki yolcu, N.B.'yi döverek, otobüsten zorla indirdi.

Yere düşen N.B., başından ve kolundan yaralandı. Olay sırasında durakta bulunanlar ise şoföre ve yolcuya tepki gösterdi.

Bölgeye gelen güven timlerinin müdahalesiyle tartışma, sona erdirildi.

Duraktakilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı N.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güven timleri, otobüs şoförü R.A. ile tartışmaya dahil olan yolcuyu gözaltına aldı. N.B. ise sağlık görevlilerince ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ücretsiz seyahat kartı tanınmayan yaşlı adamı darbettiler

"OTOBÜSTEN  BEN İTMEDİM"

Otobüs şoförü R.A.'nın, emniyetteki ifadesinde, ''Ücretsiz seyahat kartını cihaz okumadı. İkinci defa denedi yine cihaz kartı tanımadı. Kartı çalışmayınca inmesini söyledim, inmeyince tartışmaya başladık. Onu otobüsten ben itmedim, otobüste bulunan başka bir yolcu itti.'' dediği öğrenildi.

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