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Üçüncü Havalimanı'na 'Big Bang' ile taşınılacak

İstanbul'un yeni havalimanına taşınacak uçaklar için 'Big Bang' yöntemi kullanılacak.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 11:03..
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Üçüncü Havalimanı'na 'Big Bang' ile taşınılacak

Dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'nın ilk fazı 29 Ekim tarihinde hizmete girecek. Bu dev projenin ise çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Üçüncü Havalimanı'na 'Big Bang' ile taşınılacak

'BİG BANG' İLE TAŞINMA

Üçüncü Havalimanı'nın resmi açılışı 29 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek. Atatürk Havalimanı'ndan Üçüncü Havalimanı'na ise 'Big Bang' denilen yöntemle bir gecede taşınılacak.

TAŞINMA 45 SAAT SÜRECEK

Taşınma toplamda 45 saat sürecek. Taşınma süresi boyunca iki havalimanında da yolculu uçuşlar sona erecek. Yolculu uçuşlar ise 12 saat boyunca kesilecek.

Üçüncü Havalimanı'na 'Big Bang' ile taşınılacak

ÜÇLÜ KOD 'IST'

Taşınma işlemi 31 Ekim tarihinde tamamlanacak. Yeni Havalimanı’nın ICAO kodu “LTFM”, üçlü kodu ise “IST” olacak. Taşınmadan sonra AHL’nin üçlü kodu “ISL” olarak değişecek.

Havalimanının açılışını takiben AHL’den (Atatürk Havalimanı) yapılan tüm tarifeli ve tarifesiz yolcu uçuşları Yeni Havalimanı’ndan yapılacak. Müstakil kargo uçaklarının ise bir süre daha AHL’yi kullanacak.

Üçüncü Havalimanı'na 'Big Bang' ile taşınılacak

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