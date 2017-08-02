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Üçüncü Havalimanı kulesinin kaba inşaatı tamamlandı

Ödül alan Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin cephe ve çatı kaplama işleri yapılacak.

02.08.2017 - 16:34
  1. Haberler
  2. Emlak
Üçüncü Havalimanı kulesinin kaba inşaatı tamamlandı

Dünyanın en büyük havacılık merkezi olacak Üçüncü Havalimanı'nda yaşanan sel ve dolu felaketinin çalışmaları biraz yavaşlattığı ifade ediliyor.

Üçüncü Havalimanı kulesinin kaba inşaatı tamamlandı

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

İstanbul Grand Airport (İGA) CEO’su Yusuf Akçayoğlu konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "76.5 milyon metrekare alanın 1.4 milyon metrekaresi ilk fazı oluşturuyor. Bugün itibariyle 30 bin çalışana ulaşıldı. Bittiğinde 225 bin çalışan olacak ve 1.5 milyon kişiye dolaylı istihdam edecek. 2025’te 40 milyar dolarlık milli gelirin yüzde 5’i kadar ekonomiye katkı sağlayacak. Pist, kule ve terminal inşaatın da çalışmalar sürüyor. Burada yapılan çalışmalarda çevre faktörüne çok dikkat ediyoruz. Biz kullanılmayan maden alanlarını ıslah ettik ve çevreyi bozmadık. Sürekli denetleniyoruz." diye konuştu.

Üçüncü Havalimanı kulesinin kaba inşaatı tamamlandı

CEPHE VE ÇATI KAPLAMA YAPILACAK

Üçüncü havalimanı'nda bulunan Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin de kaba inşaat işleri tamamlandı ve inşaatta sıra cephe ve çatı kaplama işlerine geldi.

Üçüncü Havalimanı'nın 29 Ekim 2018'de hizmete girmesi planlanıyor. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, kule ‘lale' çiçeğinden esinlenerek tasarlarken, yeni havalimanını kullanacak tüm yolcuların görebileceği eliptik bir kule içeriyor.

Üçüncü Havalimanı kulesinin kaba inşaatı tamamlandı

17 KATLI KULE

Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olacak.

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