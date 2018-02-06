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Üçüncü Havalimanı'na 3 bin 500 kişilik istihdam

İstanbul Yeni Havalimanı'na istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular başladı.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 12:18..
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İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladı.

Üçüncü Havalimanı'na 3 bin 500 kişilik istihdam

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek.

3 BİN 500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, 1 Şubat itibarıyla kariyer platformlarında yer alacak ilanlar aracılığıyla kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek.

Üçüncü Havalimanı'na 3 bin 500 kişilik istihdam

EN ÇOK GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SAHİP HAVALİMANI OLACAK

Havalimanının yapımı ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, özel güvenlik şirketini kendi bünyesinde kurarak özellikle sivil havacılık güvenliği konusunda uzman bir personel kitlesi oluşturmayı hedefliyor.

Ayrıca istihdam edilecek bu 3 bin 500 kişilik güvenlik görevlisi ekibiyle birlikte İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'de en çok güvenlik görevlisine sahip havalimanı olacak.

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