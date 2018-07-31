Üçüncü Havalimanı'na 451 odalı otel inşa edilecek

29 Ekim'de açılması planlanan Üçücü Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yeni projelerin de haberleri ardı ardına geliyor.

ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Yetkililer, Üçüncü Havalimanı'nda yer alan bölgede 3.Havalimanı Terminal Oteli inşa edileceğini ifade etti. Hatta projenin ÇED süreci de başladı.

6 AYDA İNŞA EDİLECEK

Terminal binası içine yapılacak proje; 52 milyon 258 bin 265 lira yatırımla 6 ayda inşa edilecek. 3.Havalimanı Oteli; 102 hava tarafı, 349 kara tarafı olmak üzere 451 odalı olarak planlanıyor.

25 YIL SÜREYLE İGA İŞLETECEK

4 katlı olarak tasarlanan otel 11 bin 854,78 metrekare alan üzerine kurulacak. Otel ayrıca 25 yıl süreyle İGA tarafından işletilecek.