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Üçüncü Havalimanı'na 451 odalı otel inşa edilecek

Dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı Terminal Oteli’nin ÇED süreci başladı.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 12:39..
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Üçüncü Havalimanı'na 451 odalı otel inşa edilecek

29 Ekim'de açılması planlanan Üçücü Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yeni projelerin de haberleri ardı ardına geliyor.

ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Yetkililer, Üçüncü Havalimanı'nda yer alan bölgede 3.Havalimanı Terminal Oteli inşa edileceğini ifade etti. Hatta projenin ÇED süreci de başladı.

Üçüncü Havalimanı'na 451 odalı otel inşa edilecek

6 AYDA İNŞA EDİLECEK

Terminal binası içine yapılacak proje; 52 milyon 258 bin 265 lira yatırımla 6 ayda inşa edilecek. 3.Havalimanı Oteli; 102 hava tarafı, 349 kara tarafı olmak üzere 451 odalı olarak planlanıyor.

Üçüncü Havalimanı'na 451 odalı otel inşa edilecek

25 YIL SÜREYLE İGA İŞLETECEK

4 katlı olarak tasarlanan otel 11 bin 854,78 metrekare alan üzerine kurulacak. Otel ayrıca 25 yıl süreyle İGA tarafından işletilecek.

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