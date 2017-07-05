Üçüncü Havalimanı'nda deneme seferleri başladı

İnşası devam eden İstanbul Yeni Havalimanı tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Bu havalimanına ulaşımın daha kolay sağlanması için raylı sistemler dışında İETT otobüsleri de yeni havalimanına seferler gerçekleştirecek.

DENEME SEFERLERİ BAŞLADI

İETT'nin 48F numaralı hattı, şimdiden deneme seferlerine başladı. Hattan 07:15- 20:15 saatleri arasında seferler düzenlenecek.

HATTIN GÜZERGAHI BELLİ OLDU

İETT'den konuyla ilgili yapılan duyuruda, "48F Üçüncü Havaalanı-Okmeydanı hattı 05 Temmuz 2017 tarihinden itibaren deneme hattı olarak toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayacaktır. Hattın güzergahı: Üçüncü Havaalanı - Ağaçlı Kavşağı - Kemer Yolu – Hasdal – Okmeydanı olacak şekilde belirlenmiştir" denildi.