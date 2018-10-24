İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım 2 ay yüzde 50 indirimli

29 Ekim tarihinde ilk fazı açılacak olan ve tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım için 150 otobüsle 18 hat üzerinden seferler gerçekleştirilecek.

EN FAZLA SEFER YENİKAPI- SİRKECİ HATTINDA YAPILACAK

Bu otobüslerin en fazla sefer yapacağı hat Yenikapı- Sirkeci hattı olacak. 50 kilometrelik Yenikapı- Sirkeci hattında; 11 dakikada bir araç hareket edecek hatta 23 araç hizmet verecek.

Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy, Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı,Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir,Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak.

ÜCRETİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "29 Ekim'den başlayarak 2 ay boyunca İstanbul Yeni Havalimanı'na yolcu taşıyan otobüslerin ücreti yüzde 50 indirimli olacak." dedi.

5 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇLAR HİZMET VERMEYECEK

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak. Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek.

İlk defa sisteme katılırken, araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

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