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Üçüncü uçak gemisi Burgazada ilk seyrine çıktı

Türk Deniz Kuvvetleri için hazırlanan MİLGEM Ada Sınıfı Korvet projesinin üçüncü gemisi Burgazada ilk seyrine çıktı.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 22:23..
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Üçüncü uçak gemisi Burgazada ilk seyrine çıktı

Savunma Sanayii'nde yeni gelişmeler devam ederken donanma için yapılan çalışmalardan haber geldi. Üçüncü Burgazada'nın Haziran-Eylül arasında teslimatı hedefleniyor.

Üçüncü uçak gemisi Burgazada ilk seyrine çıktı

İLK SEYİR BAŞLADI

Türk Deniz Kuvvetleri modern sistemlerle donanmaya ve gücüne güç katmaya devam ediyor. MİLGEM Ada Sınıfı Korvet projesinin üçüncü gemisi Burgazada (F-513) ilk seyrine çıktı. Haziran-Eylül arasında teslimatı hedefleniyor.

Üçüncü uçak gemisi Burgazada ilk seyrine çıktı

Üçüncü uçak gemisi Burgazada ilk seyrine çıktı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK GEMİNİN DENİZE İNDİRİLİŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burgazada korvetinin denize indirilmesi ve Kınalıada korvetinin ilk kaynak törenine katılmıştı.

Tören açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Artık biz kendi uçak gemimizi yapacak hale geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Üçüncü uçak gemisi Burgazada ilk seyrine çıktı

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