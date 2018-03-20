Üçüncü uçak gemisi Burgazada ilk seyrine çıktı

Savunma Sanayii'nde yeni gelişmeler devam ederken donanma için yapılan çalışmalardan haber geldi. Üçüncü Burgazada'nın Haziran-Eylül arasında teslimatı hedefleniyor.

İLK SEYİR BAŞLADI

Türk Deniz Kuvvetleri modern sistemlerle donanmaya ve gücüne güç katmaya devam ediyor. MİLGEM Ada Sınıfı Korvet projesinin üçüncü gemisi Burgazada (F-513) ilk seyrine çıktı. Haziran-Eylül arasında teslimatı hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK GEMİNİN DENİZE İNDİRİLİŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burgazada korvetinin denize indirilmesi ve Kınalıada korvetinin ilk kaynak törenine katılmıştı.

Tören açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Artık biz kendi uçak gemimizi yapacak hale geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.