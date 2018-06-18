Uçuruma yuvarlanan araçta 3 yaşındaki kız öldü

Başyayla- Konya karayolunun 2'nci kilometresinde Konya Numune Hastanesi'nde laborant olarak görev yapan Mustafa Çekiç (58) yönetimindeki 42 NJ 096 plakalı hafif ticari araç, mıcıra kaptırınca kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Kazada, sürücünün torunu Belinay Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Mustafa Çekiç, eşi Günay Çekiç (53), kızı Nilay Gül (24), gelini Bilge (22), torunu Mustafa Çekiç (6) ve Mustafa Gül (1) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.